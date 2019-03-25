السعودية.. اقتحام شاب لـ“مهرجان الخفجي“ يثير الجدل (فيديو)

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ”كلنا الخفجي“ في نسخته السابعة بمحافظة الخفجي في المملكة العربية السعودية، ملابسات قيام أحد حراس الأمن بتمزيق ثياب شاب صعد على المسرح لالتقاط صورة مع المنشد فهد بن فصلا.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، بينت إدارة المهرجان أن حارس الأمن ارتكب ”خطأ غير مقصود“ بتمزيق قميص الشاب، مؤكدة أن هدف حارس الأمن كان حماية المنشد من أي عمل غير متوقع.

وقالت اللجنة، إن ”أحد المراهقين قام بتجاوز فريق التنظيم والصعود للمسرح؛ مما دفع أحد الحراس لمحاولة منعه من الوصول للمنشد وعدم إرباك الحفل، إلا أن الشاب حاول التملص من الحارس، مما تسبب في تمزّق قميصه دون قصد“.

وأضافت: ”تم تسليم الشاب إلى مركز الشرطة داخل المهرجان، حيث تم التنازل عنه من قبل الشركة، بعد إفهامه أن ما قام به يعد مخالفة يجب ألا تتكرر“.

لا لا لا ، كذا كثييييير ،

كل الشكر للمنشد ابن فصلا على انهائه الفقره وتعطيل المايكرفون والمغادرة ، اعتراضاً على التهجّم اللي صار لاحد الجمهور .@Turki_alalshikh @emara_sharqia

#مهرجان_كلنا_الخفجي pic.twitter.com/9aPrsq0zrY — أحمد بن فنيخ (@5elat) March 25, 2019

وأوضحت أن ”اللجنة المنظمة حريصة على سلامة كل زوار المهرجان، ورغم أن ما قام به حارس الأمن خطأ غير مقصود كان الهدف منه حماية المنشد من أي عمل غير متوقع، إلا أن اللجنة طلبت من الشركة التأكيد على موظفيها عدم تكرار ذلك، والحرص على سلامة الزوار، كما ننفي قيام أي عضو من أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان بالاعتداء على أي شخص“.

وكان مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، يظهر شابًا صعد المسرح أثناء فقرة المنشد ابن فصلا، فقام اثنان من المنظمين بمنعه من الاقتراب منه، إلا أن قميص الشاب تمزق خلال محاولة منعه.

بدوره، أنهى المنشد ابن فصلا فقرته لحظة الواقعة، وقام بتعطيل المايكروفون والمغادرة؛ اعتراضًا على تصرف حارسي الأمن، وفق أحد الناشطين، فيما لم يعلق المنشد ابن فصلا لاحقًا عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي على الواقعة أو ملابساتها.

وتسببت الواقعة بصدور توجيه بإبعاد جميع المقيمين من أي لجنة من لجان المهرجان وإبدالهم بسعوديين، سواء في القسم الرجالي أو النسائي؛ بعد إثارتها جدلًا بين سعوديين، واحتجاجهم كون حراس الأمن من المقيمين، مطالبين بمحاسبة إدارة المهرجان.