حادث تصادم يتحول لمشاجرة بين ”الإطفاء“ و“الشرطة“ بالكويت

نشبت مشاجرة في دولة الكويت، اليوم الإثنين، بين عناصر من الإطفاء والشرطة، تطورت إلى تضارب بالأيدي؛ على خلفية حادث تصادم.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن بلاغًا ورد إلى عمليات الداخلية، يفيد بوجود حريق مركبة على أحد الطرق، وأثناء توجه دوريات من الإسناد والمرور والنجدة للتعامل مع البلاغ، وقع اصطدام بين آلية إطفاء متوجهة لموقع البلاغ ومركبة مدنية يقودها شرطي، وهو ملازم في الداخلية، حيث كان متوجهًا بدوره إلى موقع البلاغ، فحصلت مشادة كلامية بين الشرطي والإطفائيين، تطورت إلى اعتداء بالضرب، فتدخل أحد أفراد شرطة النجدة لفض الشجار، إلا أن ضابط ”الإطفاء“ قام بضربه على رأسه بجهاز لاسلكي؛ مما أحدث له إصابة.