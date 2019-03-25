كاميرا توثق حادث سير مروعًا في السعودية (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة في السعودية حادث تصادم مروعًا بين مركبتين على أحد الطرق، وقع يوم السبت.

وأظهرت الكاميرا مركبة بيضاء اللون، وهي منطلقة بسرعة عالية على الطريق، تزامنًا مع محاولة مركبة أخرى على تقاطع طرق الدخول للشارع بالاتجاه المعاكس.

ولم تلبث أن اصطدمت المركبة البيضاء بالمركبة الأخرى، من دون أن يتمكن قائدها من إتيان أي ردة فعل.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل، في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها، إن الحادث وقع في مدينة ”بريدة“، وإنه أسفر عن عدد من الوفيات.

فيما لم يصدر أي تعليق رسمي عن الجهات المعنية بشأن الحادث.