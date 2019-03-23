حريق بالقصر الرئاسي القديم في الخرطوم (صور وفيديو)

اندلع، السبت، حريق في الطوابق العليا بالقصر الرئاسي القديم بالعاصمة السودانية الخرطوم، الواقع بالقرب من القصر الجديد، مقر الرئيس عمر البشير.

ورأى شهود عيان تصاعد ألسنة الدخان بكثافة من القصر، وإغلاق السلطات الأمنية الشوارع الرئيسية المحيطة به.

ولم تُصدر السلطات أي بيان حول ملابسات الحريق، أو أنباء عن مصابين بسببه.

حريق في القصر الجمهوري الان حريق في القصر الجمهوري القديم تم النشر بواسطة ‏شبكة رصد السودان الفتوغرافيه‏ في السبت، ٢٣ مارس ٢٠١٩

ويعد القصر القديم مقرًا لعدد من مساعدي الرئيس، وبعض الموظفين بالرئاسة، ولا يفصله عن القصر الجديد سوى سياج حديدي.

ويرجع تاريخ تشييد القصر القديم إلى عام 1832، وهو أحد أهم المعالم المعمارية الرئيسية في الخرطوم، ويطل على الضفة الجنوبية لنهر النيل الأزرق.