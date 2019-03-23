بسبب سيلفي.. الاعتداء على سعودي وتمزيق ثيابه في مهرجان الخفجي (صورة)

تعرض شاب سعودي لاعتداء أدى إلى تمزيق ثيابه من قبل عدد من منظمي مهرجان ”كلنا الخفجي“ في محافظة الخفجي شمال شرق المملكة، أمس الجمعة، أثناء محاولته التقاط صورة على خشبة المسرح مع أحد المنشدين.

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة ”سبق“ المحلية، عن مصادر من داخل المهرجان، أن اثنين من المنظمين قاما بالتصدي لمحاولة شاب الصعود على خشبة المسرح، ومزقا ثيابه أثناء محاولة إبعاده ومنعه من التقاط صورة سيلفي خلال أداء المنشد وصلته الإنشادية.

وأثار تصرف المنظمين مع الشاب حفيظة الحاضرين الذين طالبوا بالتحقيق في القضية ومعاقبة المعتدين.

وأكدت المصادر أن القضية سيتم تصعيدها للنظر في مثل هذه الاعتداءات، خاصة أن بعض المنظمين في الحفل من جنسيات وافدة، كما أن عائلة الشاب استاءت من هذا التعامل معه، وأكدت أن هناك طرقًا أخرى للتعامل مع مثل هذه الحالات.