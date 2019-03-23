مصر.. العثور على جثة طفلة داخل حقيبة بمستشفى حكومي

عثر موظفون بمستشفى حكومي في مصر، على جثة طفلة حديثة الولادة، موجودة داخل حقيبة في إحدى غرف المستشفى.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الجيزة، من مستشفى حكومي بدائرة المركز؛ يفيد العثور على جثة الطفلة داخل الحقيبة، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر المستشفى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من خلال المعاينة الظاهرية، عدم وجود إصابات في جثة الطفلة، إذ أظهرت المعاينة أن الجثة تم وضعها في الحقيبة بعد وفاة الطفلة.

واستمع رجال الأمن لأقوال عدد من العاملين بالمستشفى؛ في محاولة لكشف غموض الحادثة.

وقررت النيابة العامة التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى؛ لحين استكمال التحقيقات، وإجراء التحريات النهائية حول الواقعة وضبط مرتكب الجريمة.

وبدأت تنتشر في مصر، خلال السنوات الأخيرة، جريمة التخلص من الأطفال الرضع؛ في ظل ارتكاب عدد من الأمهات فاحشة ”الزنا“، ورغبتهن في التخلص من أطفالهن بأي طريقة، بجانب معاناة البعض من عدم القدرة على العيش؛ بسبب الظروف الاقتصادية؛ ما يدفعهم للتخلص من أطفالهم، حتى لا تزيد الأعباء المادية عليهم.