طعن راهب داخل كنيسة كندية (فيديو)

أعلنت الشرطة الكندية، يوم الجمعة، إصابة راهب إثر طعنه من قبل أحد الأشخاص داخل كنيسة.

وقالت كارولين شيفرفيلز، المتحدثة باسم شرطة مونتريال: ”أفاد شهود عيان بأن الكاهن كان في القداس بكنيسة القديس جوزيف، وفجأة توجه الجاني إليه وهاجمه بآلة حادة (لم تحددها)“، بحسب صحيفة ”مونتريال غازيت“ المحلية.

ووفق المصدر ذاته، تلقى رجال الأمن مكالمة هاتفية في حوالي الساعة 8:40 صباحًا، تفيد بتعرض راهب للاعتداء بسلاح.

وبعد وصول الشرطة إلى موقع الحادث، وجدت أن رجال الأمن في الكنيسة تمكنوا من احتجاز الجاني بالفعل، وفق الصحيفة.

وبهذا الخصوص، قالت شيفرفيلز: ”تم اعتقال المهاجم ونقله إلى مركز الاحتجاز لعرضه على المحققين“.

فيما نُقل الراهب إلى المستشفى مصابًا ”بجروح طفيفة في الجزء العلوي من الجسم“، بحسب الصحيفة.

من جانبها، أفادت أبرشية مونتريال، أن ضحية الاعتداء هو الأب ”كلود جرو“، مشيرة إلى أن حالته مستقرة.

وعقب الحادث، انتشر رجال الشرطة في جميع أنحاء موقع الحادث، وتقرر إغلاق الكنيسة حتى إشعار آخر، بحسب الأناضول.

ولم تفصح السلطات الكندية بعد عن اسم المهاجم ولا عن دوافع الاعتداء.