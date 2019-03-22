تسع فرق إطفاء تسيطر على حريق ضخم في الكويت (فيديو وصور)

تسع فرق إطفاء تسيطر على حريق ضخم في الكويت (فيديو وصور)

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

سيطرت تسع فرق إطفائية في الكويت، يوم الجمعة، على حريق ضخم داخل مستودعات تحتوي على فحم وملابس ومواد بترولية وأخشاب في منطقة الصليبية الزراعية.

وامتد الحريق إلى المستودعات بشكل كبير، حتى تمكنت الفرق الإطفائية من السيطرة عليه بشكل كامل دون وقوع إصابات.

ووثق حساب الإدارة العامة للإطفاء مقاطع فيديو للحريق وجهود الفرق الإطفائية لإخماده، ولحظات الانفجار الذي وقع في المستودعات، وألحق أضرارًا مادية كبيرة.

ووفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية، فإن ”المستودعات تحتوي على فحم وملابس ومواد بترولية سائلة وأخشاب، بمساحة 4 آلاف متر مربع، وهي مستودعات مخالفة لجميع الاشتراطات الوقائية“.

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