تسع فرق إطفاء تسيطر على حريق ضخم في الكويت (فيديو وصور)

سيطرت تسع فرق إطفائية في الكويت، يوم الجمعة، على حريق ضخم داخل مستودعات تحتوي على فحم وملابس ومواد بترولية وأخشاب في منطقة الصليبية الزراعية.

وامتد الحريق إلى المستودعات بشكل كبير، حتى تمكنت الفرق الإطفائية من السيطرة عليه بشكل كامل دون وقوع إصابات.

تتعامل حاليا 6 فرق للإطفاء مع حريق مستودعات في منطقة الصليبية الزراعية – التفاصيل لاحقا pic.twitter.com/TvAcAcY3wj — الادارةالعامةللإطفاء (@official_kfsd) ٢٢ مارس ٢٠١٩

جانب من تعامل رجال الإطفاء مع حريق مستودعات في منطقة الصليبية الزراعية pic.twitter.com/GQJJnDzGSd — الادارةالعامةللإطفاء (@official_kfsd) ٢٢ مارس ٢٠١٩

ووثق حساب الإدارة العامة للإطفاء مقاطع فيديو للحريق وجهود الفرق الإطفائية لإخماده، ولحظات الانفجار الذي وقع في المستودعات، وألحق أضرارًا مادية كبيرة.

احدى الانفجارات التي وقعت في حادث حريق مستودعات منطقة الصليبية الزراعية pic.twitter.com/33Ym8dG2Sf — الادارةالعامةللإطفاء (@official_kfsd) ٢٢ مارس ٢٠١٩

ووفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية، فإن ”المستودعات تحتوي على فحم وملابس ومواد بترولية سائلة وأخشاب، بمساحة 4 آلاف متر مربع، وهي مستودعات مخالفة لجميع الاشتراطات الوقائية“.