للمرة الثانية.. إنقاذ مسنة مغربية تجاوزت الـ90 عامًا من الانتحار (فيديو)‎

تمكنت الأجهزة الأمنية في المغرب، اليوم الجمعة، من ثني مسنة تجاوزت الـ90 عامًا، تشتهر باسم ”مي عيشة“، عن الانتحار، عندما كانت فوق سور بالقرب من محطة القطار بالعاصمة الرباط.

وحاولت المسنة، التي كانت ملتحفة بالعلم المغربي، الانتحار بسبب حكم أصدرته محكمة الاستئناف بالقنيطرة لصالح خصمها محمد الرفاقي، بتبرئته من تهمة التزوير والنصب بنزع قطعة أرض تمتلكها المسنة بقرية ”أولاد ميلك“، ومساحتها نحو 7 هكتارات.

وقال محمد زيان، محامي المسنة، إن موكلته أصبحت الآن ”مشردة“، مؤكدًا عدم وجود أي عقد بين المسنة والشخص الذي تتهمه بالاستيلاء على أرضها، واعتبر الحكم لصالحه ”قمة (الشطط) في استعمال السلطة“، حسب تعبيره.

ونقلت ”مي عيشة“ واسمها الحقيقي عائشة الزياني، التي تُعد هذه محاولتها الثانية للانتحار، إلى مستشفى الرازي للأمراض العقلية بسلا، بحسب موقع ”اليوم24“.

وقبل عامين، حاولت ”مي عيشة“ الانتحار لذات السبب، حيثُ تسلقت آنذاك عمودًا للإنارة وسط الرباط، ولم تنزل إلا بعدما تلقت وعودًا بالاهتمام بقضيتها من طرف المسؤولين.