بعد غرق العبارة.. عراقيون غاضبون يهاجمون موكبي رئيس البلاد ومحافظ نينوى (فيديو)

اندفع عشرات العراقيين الغاضبين وأهالي الضحايا في الموصل بعد حادثة غرق العبارة في نهر دجلة، اليوم الجمعة، لمهاجمة موكبي كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ومحافظ نينوى نوفل العاكوب.

وأظهر مقطع فيديو متداول، أشخاصًا غاضبين متجمهرين حول موكب ”العاكوب“، ومنهم من رشقه بالحجارة، وآخرون حاولوا محاصرة موكب رئيس الجمهورية، بعد زيارة كل من المسؤولين لموقع حادثة العبارة.

ووفق موقع ”السومرية“ المحلي، فإن المحتجين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن غرق العبارة، وإقالة المحافظ نوفل العاكوب.

وأسفرت فاجعة غرق عبارة سياحية في نهر دجلة، بسبب الحمولة الزائدة، عن مقتل 100 شخص على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الحداد 3 أيام على ضحايا العبارة، فيما أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات الحادثة.