السيول تتسبب بفقدان امراة وطفلة في تونس

أعلنت السلطات التونسية، مساء الخميس، عن فقدان امرأة وطفلة في محافظة ”سوسة“ الساحلية، بسبب الأمطار الطوفانية التي تجتاح مناطق بالبلاد، وسط توقعات بارتفاع منسوب الأودية والمياه من جراء التساقطات المطرية.

وأفادت السلطات بأن السيول جرفت عربة على متنها 4 أشخاص، من بينهم طفلة، على مستوى وادي موسى الفاصل بين الفرادة والنفيضة من محافظة ”سوسة“ بعد مجازفتهم عبور المنطقة رغم ارتفاع منسوب المياه جراء فيضان الوادي.

وذكرت أنه تم فقدان امرأة وطفلة عمرها 3 سنوات، فيما تم إنقاذ الشخصين الآخرين، وجميعهم ينتمون إلى العائلة نفسها، وجرى نقلهما إلى المستشفى وحالتهما مستقرة، فيما البحث جار عن الطفلة والمرأة (عمتها).

وتواصلت الأمطار الغزيرة منذ الأربعاء، بمحافظات الشمال والشمال الغربي والوسط، بينما حذر المعهد الوطني للرصد الجوي من ارتفاع منسوب الأودية والمياه من جراء التساقطات المطرية.

وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجة الإنذار ستبقى عالية بسبب غزارة الأمطار، خاصة في الشمال والوطن القبلي وزغوان وتونس الكبرى وباجة وسليانة وجندوبة والقيروان والقصرين وسوسة والمنستير.

من جانبها، أعلنت اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث التي ظلت في حالة انعقاد دائم بسبب الأمطار وخشية حدوث فيضانات، حالة استنفار في كل من محافظة تونس الكبرى ومدن الشمال والشمال الغربي ومحافظات القصرين والقيروان.

وشهدت عدة أحياء وسط العاصمة تونس تعطل حركة المرور وتوقف عربات المترو الخفيف، بعد أن باغتت الأمطار الغزيرة المواطنين، متسببة في قطع عدد من الطرقات، وفي عزل بعض المناطق والأحياء السكنية.

كما حاصرت مياه الأمطار الطوفانية عددًا من الأحياء الشعبية بمدن مختلفة، بينما أغلقت الطريق الرابطة بين مدينة ”غار الدماء“ ومنطقة ”الدخايلية وورغش“ بسبب مياه وادي الرغاي القادمة من المرتفعات الحدودية.

وقال منير الريابي، مقرر اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، في تصريح صحفي، إن أعضاء اللجنة الجهوية واللجان المحلية، قاموا الخميس، بتركيز عدد من المضخات لشفط مياه الأمطار، بعد أن عجزت شبكة تصريف مياه الأمطار عن استيعابها.

ووسط هذه المعاناة، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي، استمرار تساقط الأمطار حتى يوم السبت المقبل.

وأوضح في نشرة خاصة، أن ”هذه التقلبات هي نتيجة لوصول كتل هوائية باردة إلى وسط المتوسط، مما سينجم عنه تشكل خلايا رعدية شديدة النشاط ترافقها أمطار غزيرة وتساقط البرَد في أماكن محدودة بالشمال والوسط“.