بعد مشاهدتها فيلم رعب.. طفلة مصرية تشنق نفسها بـ“طرحة“

أنهت طفلة مصرية في الصف السادس الابتدائي، حياتها شنقًا بعد مشاهدتها فيلم رعب.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس في القاهرة، بلاغًا من الأهالي بانتحار الطفلة ”رجاء عشري“ شنقًا، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الطفلة البالغة 11 عامًا، انتحرت شنقًا على طريقة فيلم رعب شاهدته باستخدم ”طرحة“ ثبتتها أعلى باب غرفتها، في فيلا، بالتجمع الخامس لتنهي حياتها.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة، وجار الاستماع للشهود العيان وأسرة الطفلة.

وشهدت مصر مؤخرًا أكثر من حالة انتحار تتنوع أسبابها بين الأفلام المرعبة والألعاب القاتلة التي تدفع الطفل إلى الانتحار مثل الحوت الأزرق.

وفي وقت سابق أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق قرارًا بتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ”باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع الإلكترونية التي تبث أفلامًا وألعابًا إلكترونية خطيرة تستهدف صغار السن“.