بالفيديو.. لحظة غرق العبّارة العراقية في نهر دجلة

أظهر مقطع فيديو لحظة غرق العبارة العراقية في نهر دجلة، الذي أسفر عن وفاة نحو 71 شخصًا كانوا على متنها من النساء والأطفال والرجال.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، إن فرق الإغاثة انتشلت 71 جثة بين نساء وأطفال ورجال، فيما تم إنقاذ 55 آخرين بينهم 19 طفلًا، على متن العبارة الغارقة في نهر دجلة قرب محافظة الموصل.

ولم تتحدد بعد الأسباب الدقيقة لغرق العبارة، غير أن مصدرًا بالشرطة النهرية قال في تصريح سابق: إن العبارة كانت تحمل أكثر من 170 شخصًا، وهو فوق طاقتها، ما تسبب بجنوحها وغرقها‎.

وتقل العبارة التي غرقت في جزيرة أم الربيعين السياحية، بمحافظة نينوى شمالي العراق، عوائل على متنها، مما زاد الحمولة عن حجمها المعتاد.

وفي ذات السياق، أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، بفتح تحقيق فوري بحادث غرق عبّارة في نهر دجلة بمدينة الموصل، شمال البلاد.

كما أمر برفع تقرير له عن نتائج التحقيق، في غضون 24 ساعة، لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، وذلك بحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لعبدالمهدي.

وقال البيان: إن ”عبدالمهدي يتابع بألم وحزن حادثة عبّارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل، التي أودت بحياة العشرات من الأبرياء، نساءً ورجالًا وأطفالًا“.

وأضاف أن ”رئيس الوزراء وجه باستنفار كل جهود الدولة، ومتابعة عمليات الإنقاذ، والبحث عن الغرقى والمفقودين، وتقديم العلاج واستنفار الكوادر الصحية والطبية والإغاثية“.