مصرع خامس مصري في الكويت خلال أسبوع

لقي مصري مصرعه، الخميس، إثر سقوطه من عقار تحت الإنشاء في الكويت، في خامس واقعة خلال أسبوع.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة ”الراي“ الكويتية، ”تلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية اليوم بلاغًا عن سقوط شخص (مصري الجنسية) من عقار قيد الإنشاء في الجابرية (جنوب غربي الكويت)“.

وبحسب المصدر ذاته، توجهت قوة عقب ورود البلاغ إلى موقع الحادث، وتمت مشاهدة الجثة ملقاة على سلم الدور الأرضي للعقار.

وتعد هذه الواقعة هي الخامسة لمصرع مصريين في الكويت، خلال أقل من أسبوع.

ولقي مصري مصرعه، أمس الأربعاء، وأصيب 3 آخرون، في انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بالكويت، وفق وسائل إعلام محلية.

كما لقي 3 عمال مصريين مصرعهم، الثلاثاء الماضي، إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالكويت، وقالت القنصلية المصرية لدى الكويت، في بيان آنذاك، إنها تتواصل مع الجهات المعنية لحصول أسر العمال على جميع حقوقهم المالية والأدبية.