مصرع وإصابة 15 عاملًا بانفجار خزان في مصر (صورة)

لقي 8 عمال مصريين بشركة حسن علام للمقاولات مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، نتيجة انفجار خزان مصنع للأسمدة الفوسفاتية بمنطقة العين السخنة، بمحافظة السويس، أثناء اختبار تشغيل الخزان.

وتلقى مدير أمن السويس إخطارًا بوقوع انفجار خزان مصنع للأسمدة الفوسفاتية بمنطقة العين السخنة، في محافظة السويس، أثناء اختبار تشغيل الخزان، ما تسبب في وفاة 8 عمال وإصابة 7 آخرين، وجارٍ حصر أعداد الوفيات والمصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام، والمتوفين لمشرحة المستشفى العام بالسويس، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.