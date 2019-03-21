جثة امرأة تطير من السعودية بالخطأ

وصلت إلى الهند جثة يتوقع أنها تعود لامرأة سريلانكية عن طريق الخطأ، قادمة من السعودية، بدلًا من جثة شاب هندي عشريني تَوفّى الشهر الماضي في المملكة بنوبة قلبية، وفق ما أوردته صحيفة سبق نقلًا عن صحيفة ”بزنس ستاندرد“ الهندية.

وفي التفاصيل، كانت أسرة هندية تنتظر وصول جثمان ابنها رفيق ”28 عامًا“ ،الذي توفى في السعودية بنوبة قلبية الشهر الماضي، وعند فتح التابوت، تفاجأت الأسرة بجثة امرأة.

وقالت الأسرة، إنها نقلت التابوت من المطار إلى منزلها بمدينة كوني على بعد 90 كم، وعند فتح التابوت لإتمام مراسم الدفن اكتشفت أنها الجثة الخطأ، وليست جثة ابنهم التي انتظروها، وتم على الفور إبلاغ السلطات الأمنية التي قامت بنقل الجثة إلى المستشفى.

بدوره توقع مسؤول في شرطة كوني، أن الجثة تعود لامرأة سريلانكية، وأن الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات اللازمة لإعادتها.