خلال 72 ساعة.. مصرع 77 شخصًا في إيران بسبب حوادث السير

لقي 77 إيرانيًا مصرعهم بحوادث سير بمختلف طرق البلاد، خلال الـ 72 ساعة الماضية، ومع بدء اليوم الأول من العام الإيراني الجديد، الذي بدأ في 21 مارس الجاري.

وقال قائد شرطة المرور الإيرانية، اللواء كمال هاديانفر، للوكالة الرسمية ”إيرنا“، ”إنه خلال الـ 72 ساعة الماضية، قُتل 77 شخصًا في حوادث مرور بمختلف مناطق البلاد“، مضيفًا أن ”أكثر من 1700 شخص أصيبوا بجروح، ونقلوا إلى المراكز الصحية في تلك الفترة“.

وأضاف: ”وفقًا للتوقعات، ستزداد نسبة الرحلات خارج المدن الإيرانية خلال عطلة النوروز هذا العام بنسبة 10٪“، منوهًا إلى أن قوات الشرطة والمرور ستكثف من تواجدها في مختلف الطرق.

وأشار هاديانفر إلى أنه وفقًا للإحصاءات فإن ”20 % من الحوادث كانت بسبب تجاوز السرعة المقررة وعدم انتباه سائقي الحافلات“.

وطالب قائد شرطة المرور الإيرانية السائقين بضرورة الحذر هذا العام، بسبب سوء الأحوال الجوية في غرب وشرق وشمال البلاد، والانزلاقات على الطرق.

وتقدر السلطات الإيرانية أن حوادث السير التي تشهدها البلاد تكبد الخزينة 3 مليارات دولار من الخسائر سنويًا، وتكون الحوادث في عيد النيروز من أكثر الحوادث في إيران كل عام بسبب كثرة المسافرين.

وتعد إيران ضمن أسوأ البلدان في الوفيات بسبب حوادث السير، إلى جانب العراق وتشاد وليبيا وأريتريا، وتؤكد تقارير حكومية إيرانية أن ”البلاد فقدت 277 ألف شخص نتيجة حوادث السير خلال السنوات العشر الماضية“.