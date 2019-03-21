سيدة تلقي أطفالها من الطابق الثالث.. شاهد ما فعله الشرطي

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، عن مقطع فيديو، يُظهر شرطيًا يلتقط أطفالاً يتم إلقاؤهم من الطابق الثالث من قِبل والدتهم.

وبحسب الفيديو، ألقت الأم اليائسة أطفالها الثلاثة من الطابق الثالث لإنقاذهم من حريق نشب في المبنى الذي تعيش فيه، وكان الشرطي و3 آخرون يلتقطون الأطفال ويساهمون في إنقاذ حياتهم.

وأظهر الفيديو 4 رجال شرطة في ولاية ”آيوا“ الأمريكية، وهم يساعدون رجال الإطفاء في إنقاذ الأطفال من حريق نشب في مبنى بمدينة “ دي موين“، صباح الثلاثاء الماضي.

وشارك الضباط الأربعة كول جونسون، وكريج فاسكيز، وتايلر كيلي، وكايسي ساندرز، في إنقاذ حياة 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين الـ 3 أعوام أو أقل، حيث كانت تلقيهم أمهم ”أوشيانا هاريسون“ واحدًا تلو الآخر.

وفي الفيديو يمكن سماع أحدهم يقول: ”سيدتي، اصطحبي جميع أطفالك بجوار النافذة، لا تقلقي فالأمر تحت السيطرة، وسأمسك بهم“، بينما يمكن رؤية ألسنة اللهب تتصاعد من إحدى نوافذ المبنى.

وبالفعل، تم إنقاذ الأطفال الثلاثة، وهم ”جايسيري“ (3 أشهر)، و“أريا“ (18 شهرًا)، و“برييلاه“ (3 أعوام)، ويمكن سماع الشرطيين يطمئنون الأطفال المذعورين، بينما يتم استكمال محاولات إنقاذ والدتهم التي علقت في الشقة، حتى أُنقذت بنجاح.

وأثنت ”أوشيانا“ لاحقًا على الضباط لمساعدتها في إنقاذ حياة أطفالها، وقالت: ”لا أستطيع أن أشكركم بما فيه الكفاية، أنا مدينة لكم بالعالم لأنكم أنقذتم عالمي“.

وكشفت التقارير أنه لم يصب أحد في الحادث وتم إجلاء جميع السكان بأمان، وحتى الآن لا زالت التحقيقات جارية بشأن سبب الحريق.