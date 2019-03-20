تطورات جديدة في حالة الطفل الكويتي شاهين البشر

أجرت الجهات الطبية في الكويت عملية جراحية في الفك والوجنتين، لعلاج الكسور الناجمة عن الحادثة التي تعرض لها الطفل الكويتي شاهين البشر (6 سنوات)، الطالب في الصف الأول الابتدائي.

يذكر أن الطفل شاهين البشر كان تعرض لحادث دهس من قبل سيارة نقل الأطعمة داخل أسوار مدرسته، ونالت قصته تعاطفًا واهتمامًا كبيرين، في الكويت.

وذكرت صحيفة ”الرأي“ الكويتية أن محمد البشر والد الطفل شاهين، دعا إلى تكثيف الرقابة على الطلبة لمنع تكرار مثل هذا الحادث.

وقال جد الطفل شاهين لأمه، إن ”شاهين يعاني ضربة في الرأس وكسورًا في الفك والأضلاع، كما كان يعاني نزيفًا في الأذن لكنه توقف“، واصفًا حالته الصحية بـ ”الحرجة“ وأنه لا يزال في غيبوبة.

بدوره، أكد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي، أن ”الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد المتسببين بالحادثة“، مؤكدًا أن رئيس الوزراء يتابع حالة الطفل شاهين، ومتعهدًا بنقله إلى الخارج إذا استدعت حالته الصحية ذلك.

ولفتت ناشطة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ تدعى ”حصة“ لم توضح صلة قرابتها بالطفل، اليوم الأربعاء، إلى أن ”الطفل شاهين استفاق من الغيبوبة“.

الحمدلله وبفضل الله تعالى صحى #شاهين_البشر وتحرك شوي بس مخدر لحد الحين عشان لا يحس بالعوار .. الله يقومك بالسلامه حبيبي❤️ — •hessa• (@hessa362) March 20, 2019

يذكر أن وزارة التربية الكويتية، أعلنت حظر دخول السيارات داخل المدارس أثناء الدوام الرسمي، عقب حادثة دهس شاهين البشر.

وعممت وزارة التربية القرار على جميع مديري ومديرات المراحل التعليمية المختلفة، لمنع دخول السيارات بشكل نهائي داخل المدارس؛ حرصًا على سلامة الطلبة.