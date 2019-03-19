تسجيلات طاقم الطائرة الإثيوبية قد تكشف الكثير في التحقيقات

انتقل التحقيق الخاص بالدقائق الأخيرة على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في رحلتها رقم 302، اليوم الثلاثاء، إلى التسجيل الصوتي الذي يتضمن أسرار ما دار في قمرة القيادة، في حين تشتد أعصاب شركة ”بوينغ“ وقطاع الطيران العالمي المصدوم بالنتائج.

وقد يكشف التسجيل الصوتي لقائد الطائرة ياريد جيتاتشيو ومساعده الأول أحمد نور محمد، ما قاد إلى تحطم الطائرة، وهي من طراز ”بوينغ 737 ماكس“، يوم العاشر من مارس/ آذار، والذي انطوى على أوجه شبه مقلقة مع كارثة أخرى تتعلق بالطراز نفسه من طائرات ”بوينغ“ قبالة إندونيسيا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأودت الكارثتان معًا بحياة 346 شخصًا.

وجرى تفريغ بيانات الصندوق الأسود في فرنسا، لكن لم يستمع سوى خبراء من إثيوبيا، يقودون التحقيق، للحوار بين جيتاتشيو ومحمد.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق، إن البيانات وصلت إلى إثيوبيا، اليوم الثلاثاء.

ويعتقد الخبراء، أن نظامًا آليًا جديدًا في أسطول طائرات ماكس، التي تنتجها ”بوينغ“، ربما يكون لعب دورًا في الحادثتين، مع عدم تمكن الطيارين من التغلب عليه عندما هوت الطائرة بمقدمتها.

وتحطمت الطائرتان بعد دقائق من إقلاعهما، بعد أن أشار الطيار في الحالتين إلى مشاكل عند الإقلاع وفقدان القدرة على التحكم، لكن الخبراء يقولون إن كل واقعة تمثل سلسلة فريدة من نوعها من العوامل البشرية والفنية.

وتزامنًا مع التحقيقات، تعد مكانة شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، وهي واحدة من أنجح شركات الطيران في أفريقيا، وسمعة شركة ”بوينغ“ وهي أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم ومصدر أمريكي ضخم، على المحك.

ويتساءل المشرعون وخبراء السلامة، عن مدى دقة فحص الجهات الرقابية لطراز ”ماكس“، ومدى كفاية التدريب الذي حصل عليه الطيارون.

وحتى الآن، أوقفت الجهات الرقابية تشغيل أسطول طائرات ”ماكس“، الذي يزيد عن 300 طائرة، وتسليم طلبيات بنحو خمسة آلاف طائرة تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليار دولار.