غرق سفينة تجارية جنوب إيران وإنقاذ طاقمها (صورة)

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، غرق سفينة تجارية تحمل المئات من الحاويات في ميناء شهيد رجائي قرب مدينة بندر عباس جنوب إيران، وفقًا لما أعلنه مساعد رئيس مؤسسة الملاحة الإيرانية في الشؤون البحرية، هادي حق شناس.

وقال حق شناس لوكالة أنباء ”فارس نيوز“، إنه ”في الساعة 9:10 بتوقيت إيران من صباح اليوم، غرقت سفينة تجارية كبيرة تحمل 153 حاوية أثناء التفريغ والتحميل في ميناء شهيد رجائي جنوب إيران، وألقيت الحاويات في الماء“.

وأوضح أن ”السفينة كانت بطول 90 مترًا، وكانت تحمل منتجات نفطية للتصدير، وكلوريد البوتاسيوم وغيرها، وغرقت بسبب عدم وجود تنسيق بين الضابط الأول الذي يقود السفينة ومشغل الرافعة والإخلاء“.

وتابع أن ”الجزء الكبير من السفينة التجارية غرق بالمياه، فيما كان يحاول العمال نقل الحاويات“، مضيفًا أن ”طاقم السفينة من الجنسية الهندية تم إنقاذهم جميعًا، ويبلغ عددهم 14 شخصًا، فيما أصيب أحدهم بجروح تم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة بندر عباس التابعة لمحافظة هرمزغان المطلة على الخليج العربي“.