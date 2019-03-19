ارتفاع عدد القتلى بانهيار سقف مسجد في الكويت (فيديو)

ارتفع عدد قتلى انهيار سقف مسجد قيد الإنشاء في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، إلى 3 قتلى من العمال وإصابة اثنين آخرين.

وحسب صحيفة ”الرأي“ المحلية، فإن بلاغًا ورد إلى عمليات الداخلية يفيد بانهيار سقف مسجد قيد الإنشاء بجانب مقبرة الصليبيخات، فتوجه رجال الإطفاء إلى مكان الحادث.

وتبين انحشار 6 من عمال البناء تحت الأنقاض، فعمل رجال الإطفاء على إزالة الركام وإخراج العمال، حيث تبين وفاة 3 عمال وإصابة اثنين آخرين.

وتم نقل المصابَيْن إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم لهما، ونقل جثث المتوفين إلى الطب الشرعي، وجار التحقيق في الأسباب التي أدت إلى انهيار المبنى.