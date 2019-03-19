وفاة شخص وإصابة ثلاثة بانهيار مسجد تحت الإنشاء في الكويت

لقي عامل مصرعه وأصيب آخرون نتيجة انهيار مسجد قيد الإنشاء في الكويت، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وقال حساب ”المجلس“ الإخباري، إن ”عاملاً لقي مصرعه بينما علق ثلاثة أشخاص آخرون تحت أنقاض المسجد قيد الإنشاء الذي انهار في منطقة الصليبخات“.

وتوجه رجال الإطفاء والإسعاف إلى منطقة المسجد لرفع جثة العامل المتوفي وإنقاذ الأشخاص المحتجزين تحت الأنقاض حتى الآن.

وقال أحد الناجين من الانهيار إن ”صب السقف أدى إلى انهيار المسجد، وحشر ثلاثة عمال داخله في حين تمكنوا من إنقاذ اثنين آخرين“.