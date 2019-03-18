عقب دهس طالب.. الكويت تحظر دخول السيارات إلى المدارس

أعلنت وزارة التربية الكويتية، اليوم الإثنين، حظر دخول السيارات لأسوار المدارس أثناء فترة الدوام الرسمي؛ عقب حادثة دهس طالب في إحدى مدارس منطقة حولي من قبل شاحنة مخصصة لنقل المواد الغذائية للمقصف المدرسي.

وعممت وزارة التربية القرار على جميع مديري ومديرات المراحل التعليمية المختلفة، لمنع دخول السيارات بشكل نهائي داخل المدارس؛ حرصًا على سلامة الطلبة.

وكان الطالب شاهين البشر (6 سنوات) قد تعرض، يوم أمس الأحد، للدهس داخل أسوار مدرسته، ونقل بعدها إلى المستشفى بعد إصابته البالغة وتعرضه لنزيف حاد، الأمر الذي استنفر الجهات المختصة في وزارة التربية، التي شكلت لجنة تحقيق في الحادثة عقب توقيف المديرة عن العمل، وتحفظ الجهات المختصة على سائق الشاحنة.

وأثارت حادثة الدهس استياء النشطاء وأهالي الطلبة، الذين اعتبروا أن الحادث كان ”نتيجة الإهمال وإدخال السيارة المختصة بنقل المواد الغذائية إلى المدرسة، أثناء فترة الاستراحة، وتواجد الطلبة في ساحة المدرسة“.

وشهدت بعض مدارس الكويت، خلال الأيام الماضية، عدة حوادث فردية، تمثلت باعتداء بعض الطلبة على بعضهم، وصلت إلى استخدام السكاكين، إضافة إلى إغماء طالبة بعد تعرضها للاعتداء من قبل مفتشة في المدرسة، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من النشطاء الذين طالبوا بتشديد الرقابة داخل المدارس.