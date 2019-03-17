انهيار جسور وتضرر أخرى في نينوى العراقية (صور وفيديو)

تسببت سيول الأمطار اليوم الأحد، بانهيار جزء من جسر القناطر، وخروج جسور أخرى عن الخدمة في محافظة نينوى، شمال العراق.

ونشر مدونون وناشطون صورًا ومقاطع فيديو تظهر انهيار جزء من جسر القناطر في ناحية القيارة، جنوب مدينة الموصل.

فيما حمّل محافظ نينوى نوفل ساطان العاكوب وزارة البلديات العراقية مسؤولية انهيار الجسر الحجري أو الخوصر، وجسر ناحية القيارة ،وجسر السويس البديل، كونها الجهة المنفذة لمشاريع هذه الجسور.

وقال العاكوب في تصريحات صحفية إن ”جسر ناحية القيارة الرئيس تم انهياره بالكامل وخروجه عن الخدمة مع الجسر الحجري الذي يربط منطقة الفيصلية بالمناطق الأخرى في أيسر الموصل وجسر السويس البديل والحيوي، والذي انهار هو الآخر، في غضون أقل من شهر على تنفيذ هذه الجسور“.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية اليوم الأحد، عن سيطرتها على سيول الموصل، مبينة أن المياه المتجمعة في الشوارع داخل مدينة الموصل هي بسبب غزارة الأمطار المتساقطة.

وشهدت محافظة نينوى، شمال العراق ليلة أمس، وصباح اليوم، تساقط أمطار غزيرة تسببت بغرق أغلب شوارعها، وحدوث سيول أدت إلى تضرر عدد من الجسور.