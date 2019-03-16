مصدر: الطائرة الإثيوبية طلبت الإذن للارتفاع بوتيرة أسرع ثم اختفت

قال مصدر اطلع على تسجيلات المراقبة الجوية، إن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة، سجلت سرعة كبيرة غير معتادة بعد الإقلاع، قبل أن تبلغ عن مشكلات وتطلب الإذن للارتفاع بشكل أسرع.

وقتل في الحادث جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 157 شخصًا.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، نظرًا لأن التسجيل لا يزال قيد التحقيق، إن ”صوتًا من قمرة قيادة الطائرة بوينج 737 ماكس، طلب الارتفاع إلى 14 ألف قدم فوق مستوى البحر (6400 قدم فوق المطار)، لكن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار، على ارتفاع 10800 قدم، بعدما بدأت في الانعطاف يمينًا عائدة للمطار بسبب ما وصفه الطيار بمشكلة في التحكم“.

وقبل وقت قليل من تلك المناورة، كان موظف المراقبة الجوية متصلًا بطائرة أخرى عندما قاطعه الصوت الوارد من الطائرة الإثيوبية، قائلًا ”عاجل عاجل“ في دلالة على ضرورة توقف الاتصال الآخر غير العاجل.

وقال المصدر إن ”صوت الطيار بدا عليه الذعر الشديد“.