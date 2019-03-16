مصر.. مصرع 6 أفراد من أسرة واحدة في حادث مروع

لقيت أسرة مصرية كاملة مكونة من 6 أفراد مصرعها حرقًا، وذلك بعد انفجار السيارة الخاصة بهم، عقب حادث تصادم مع أتوبيس.

وجاء مصرع الأسرة في جنوب البلاد ”طريق أسيوط-البحر الأحمر“ بعد تصادم مروع بين سيارتهم الملاكي، وأتوبيس نقل ركاب، نتج عنها انفجارها واشتعال النيران بالسيارة واحتراقهم بداخلها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بمديرية أمن أسيوط بلاغًا من الأهالي يفيد بالحادث ووجود ضحايا ومصابين.

وتواجدت سيارات الإسعاف، وسيارات الحماية المدنية، حيث تمكنوا من إخماد النيران بالسيارة الملاكي، واستخراج الجثث من داخلها في حالة تفحم تام.

وتبين أن الجثث المتفحمة لأب وأم وأطفالهما الأربعة، وتم نقلهم إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتشير التحريات الأولية، إلى أن الحادث وقع نتيجة انفجار إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة فقد على أثرها قائد السيارة التحكم في القيادة.

ووقع التصادم مع الأتوبيس أثناء عودة الأسرة إلى مدينة القاهرة بعد قضاء عطلة قصيرة بالغردقة.