عود بخور يثير حالة استنفار في وزارة التربية بالكويت

أثار إشعال بعض موظفات وزارة التربية في الكويت للبخور، حالة استنفار بين موظفي الوزارة، بعد إطلاق أجهزة الإنذار صافراتها التي تعمل أتوماتيكيًا، نتيجة كثافة البخور واستشعاره من قبل أجهزة الإنذار التي تطلق صافراتها في حالات الخطر.

وسارع موظفو الوزارة إلى الخروج من مكاتبهم والنزول إلى الدور الأول من المبنى، وسط حالة من الهلع، ظنًا منهم أن حريقًا شب داخل المبنى، وفق وسائل الإعلام المحلية.

وفيما تبين أن استشعار أجهزة الإنذار وإطلاقها للصافرات كانا نتيجة استنشاق البخور، بادر مسؤولو الأمن إلى طمأنة الموظفين من خلال الإذاعة الداخلية وطالبوهم بالعودة إلى مكاتبهم، بعد ما تبين أن الدخان هو صادر عن عود البخور.

وذكرت وزارة التربية، عبر حسابها في ”تويتر“، أنه ”لم يتم إخلاء مبنى الوزارة، وتمت السيطرة على الأمر وفصل أجهزة الإنذار، وعادت الأمور إلى طبيعتها داخل الوزارة“.