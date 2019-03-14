6 قتلى في انفجار أنبوب غاز جنوبي إيران (فيديو وصور)

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، في انفجار لخطوط الأنابيب التي تربط شبكة الغاز من مدينة ماهشهر بمدينة الأهواز في جنوب غرب إيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وكالة أنباء ”إيرنا“ الحكومية أن انفجار أنبوب للغاز تسبب في مقتل 6 أشخاص على الأقل، فيما أصيب آخرون بجروح (لم يحدد عددهم) في جنوب غرب البلاد.

ونقلت الوكالة عن حاكم مدينة الأهواز، جمال عالمي، أن ”الإحصائيات الأولية تشير إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح، بعضهم في حالة خطرة“، لافتًا إلى احتراق 4 سيارات نتيجة الحريق.

آتش‌سوزی و انفجار در لوله‌های گاز مسیر آزاد راه #اهواز به #ماهشهر که تا کنون منجر به کشته شدن ۵ نفر و مصدوم شدن تعدادی دیگر گشته

به گفته مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی اهواز، نشت گاز دلیل انفجار لوله‌ها بوده است pic.twitter.com/rMDTk03lWy — ManotoNews (@ManotoNews) March 14, 2019

بدوره، قال رئيس منظمة الطوارئ في مدينة الأهواز، علي تورابور، إن عدد الجرحى لا يزال مجهولًا، وإن حافلة وشاحنة وسيارة خاصة اشتعلت فيها النيران.

وإيران معرضة لخطر كبير في مثل هذه الحوادث بسبب بنيتها التحتية القديمة، والتي كافحت الدولة للحفاظ عليها عبر سنوات من العقوبات الغربية، وتتمتع الدولة أيضًا بفرض ضعيف لتدابير السلامة.