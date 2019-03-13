في مشهد غريب.. هارب من الشرطة يدهس طفلًا وهذا ما حدث له (فيديو)

أظهر مقطع فيديو صادم، لحظة دهس سيارة لطفل في الصين، قبل أن ينهض ويمشي وكأن شيئًا لم يكن.

وكان طفل يبلغ من العمر 3 سنوات يقف وحده في شارع بالقرب من محطة بنزين، عندما ظهر سائق متهور بسيارته في إطار الكاميرا.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، يُعتقد أن سائق سيارة الدفع الرباعي كان يحاول تجنب نقطة تفتيش على الطريق في مدينة ”لودي“ بوسط الصين، عندما انعطف بالسيارة وحاول العودة، ولكن، يبدو أنه لم يلحظ وجود الطفل.

وفي الفيديو الذي صورته كاميرات مراقبة محطة البنزين، يمكن رؤية السيارة وهي تدهس الطفل الذي اختفى تحت عجلات السيارة، وتم سحبه حوالي 10 أمتار قبل أن يظهر مرة أخرى.

إلا أنه، وبأعجوبة، لم يصب الطفل بأذى، ووقف على قدميه وبدأ البحث عن والديه، بينما استمر السائق في الهرب من موقع الحادث.

من جانبها، كشفت الشرطة المحلية أن السائق كان يحاول تجنب نقطة تفتيش على الطريق، عندما صدم الطفل.

وأوضحوا أن السائق تم إيقافه بعد الحادث بفترة وجيزة، وأنه لم يدرك أنه دهس الطفل، وهو الآن محتجز على ذمة التحقيق. كما كشف الفحص الطبي أن الطفل تعرض لخدوش بسيطة في وجهه وأذنه اليمنى فقط.