ما حقيقة تعرض طلبة مدرسة الشرطة في الكويت لإصابات خطيرة بسبب التدريبات؟(صوره)

نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، تعرّض طلبة مدرسة الشرطة لإصابات خطيرة عقب التمارين والتدريبات التي أجروها، مبينةً أن الإصابات محدودة واقتصرت على الإعياء والتعب، لكونهم من الدفعة الجديدة التي التحقت بمدرسة الشرطة.
وجاء توضيح الوزارة، في بيان عبر حسابها في ”إنستغرام“ عقب تداول أنباء تفيد بوجود إصابات بين الطلبة ونقلهم إلى المستشفى، موضحةً أن ”الطلبة المعنيين بالخبر تابعون للدفعة الجديدة الملتحقة بمدرسة الشرطة وعددهم 700 طالب“.
وأوضح البيان أن ”حالة من الإعياء والتعب جاءت نتيجة التمارين اليومية المعتادة، وانتقالهم من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، وهذا ما يتطلب أداء التدريبات والمهارات العسكرية، والذي ترتب عليه نقل عدد محدود من طلبة ضباط الصف الملتحقين بمدرسة الشرطة إلى مستشفى الصباح بإصابات متنوعة بسيطة نتيجة الإرهاق والتعب، وهم يحظون بالرعاية الطبية الكاملة“.
وأضاف البيان أنه ”لا يوجد أي تعسف مع الطلبة الجدد في التمارين المعتادة، وتم الاطمئنان على صحة الطلبة، ولا توجد إصابات خطيرة بينهم كما تم تداوله، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب وحيثيات هذه الحادثة“.
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توضيحاً لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي: الإعلام الأمني: لا صحة لإصابات خطيرة بين طلبة مدرسة الشرطة • حالات إعياء طفيفة محدودة نتيجة التدريبات والتمارين العسكرية اليومية المعتادة ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لما تم تداوله على بعض من مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن دخول عدداً من طلبة أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية لمستشفى الصباح. إذ توضح الإدارة أن الطلبة المعنيين بالخبر تابعين للدفعة الجديدة الملتحقة بمدرسة الشرطة وعددهم"700" طالب، وأن حالة من الإعياء والتعب جاءت نتيجة التمارين اليومية المعتادة وانتقالهم من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية وهذا ما يتطلب إلى أداء التدريبات والمهارات العسكرية وقد ترتب على ذلك نقل عدد محدود من طلبة ضباط الصف الملتحقين بمدرسة الشرطة إلى مستشفى الصباح بإصابات متنوعة بسيطة نتيجة الإرهاق والتعب وأنهم يحظون بالرعاية الطبية الكاملة. وتؤكد المؤسسة الأمنية أنه لا يوجد أي تعسف مع الطلبة الجدد في التمارين المعتادة وتم الاطمئنان على صحة الطلبة ولا توجد إصابات خطيرة بينهم كما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت الإدارة أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب وحيثيات هذه الحادثة. وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بجميع وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من انتهاء أعمال لجنة تحقيق بوفاة ضباط سابقين في ظروف غامضة منذ أكثر من عام، وتحديد المسؤولين، ونقل التحقيق في الشبهة الجنائية إلى النيابة العامة.