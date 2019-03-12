ما حقيقة تعرض طلبة مدرسة الشرطة في الكويت لإصابات خطيرة بسبب التدريبات؟(صوره)

نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، تعرّض طلبة مدرسة الشرطة لإصابات خطيرة عقب التمارين والتدريبات التي أجروها، مبينةً أن الإصابات محدودة واقتصرت على الإعياء والتعب، لكونهم من الدفعة الجديدة التي التحقت بمدرسة الشرطة.

وجاء توضيح الوزارة، في بيان عبر حسابها في ”إنستغرام“ عقب تداول أنباء تفيد بوجود إصابات بين الطلبة ونقلهم إلى المستشفى، موضحةً أن ”الطلبة المعنيين بالخبر تابعون للدفعة الجديدة الملتحقة بمدرسة الشرطة وعددهم 700 طالب“.

وأوضح البيان أن ”حالة من الإعياء والتعب جاءت نتيجة التمارين اليومية المعتادة، وانتقالهم من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، وهذا ما يتطلب أداء التدريبات والمهارات العسكرية، والذي ترتب عليه نقل عدد محدود من طلبة ضباط الصف الملتحقين بمدرسة الشرطة إلى مستشفى الصباح بإصابات متنوعة بسيطة نتيجة الإرهاق والتعب، وهم يحظون بالرعاية الطبية الكاملة“.

وأضاف البيان أنه ”لا يوجد أي تعسف مع الطلبة الجدد في التمارين المعتادة، وتم الاطمئنان على صحة الطلبة، ولا توجد إصابات خطيرة بينهم كما تم تداوله، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب وحيثيات هذه الحادثة“.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من انتهاء أعمال لجنة تحقيق بوفاة ضباط سابقين في ظروف غامضة منذ أكثر من عام، وتحديد المسؤولين، ونقل التحقيق في الشبهة الجنائية إلى النيابة العامة.