وفاة طفلتين فلسطينيتين بحريق منزل في رفح (صور)

توفت طفلتان فلسطينيتان، اليوم الثلاثاء، جراء حريق التهم منزل العائلة الواقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في تغريدة عبر تويتر: ”وفاة طفلتين وإصابة ثالثة بحروق حرجة وإصابة والدهن بحروق متوسطة جراء حريق نشب بمنزلهم بتل السلطان بمدينة رفح“.

وأضاف أن ”حالتي الوفاة هما: عائشة محمد عبد القادر صبيحي 5 سنوات، وألين محمد عبد القادر صبيحي عامان“.

*????????وزارة الصحة الفلسطينية/* ????وفاة طفلتان واصابة ثالثة بحروق حرجة واصابة والدهم بحروق متوسطة جراء حريق نشب بمنزلهم بتل السلطان بمدينة رفح. *حالات الوفاة هما/*

1. عائشة محمد عبد القادر صبيحي 5 سنوات.

2. الين محمد عبد القادر صبيحي عامين. — د.أشرف القدرة (@press221) March 12, 2019

وكان مدير جهاز الدفاع المدني رائد الدهشان أفاد في تصريح صحفي في وقت سابق بأن ”ثلاث طفلات من عائلة واحدة قضين بعد حريق شبّ في منزلهن، تتراوح أعمارهن ما بين عام إلى ثلاثة أعوام“، في منطقة تل السلطان بمدينة رفح جنوب القطاع.

وأضاف الدهشان:“ أن الطفلات هن: عائشة محمد صبيح (3 سنوات)، وزينب محمد صبيح (سنتان)، وألين محمد صبيح (سنة)، لقين مصرعهن بفعل الحريق الذي التهم منزل ذويهن الواقع في الطابق الثاني من عمارة سكنية“، قبل أن ينفي الناطق باسم وزارة الصحة وفاة الطفلة الثالثة.

وتكررت حوادث مشابهة في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، جرّاء الأزمات التي تعصف بغزة، أهمها أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتأثيره المباشر على عدد من الحرائق التي حصلت في قطاع غزة الأيام الماضية.