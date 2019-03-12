شخص يفتح النار على المارة بكلميم المغربية (فيديو)

فتح رجل مسلح النار، مساء أمس الاثنين، على عدد من الأشخاص في مدينة كلميم في المغرب، وفق ما أورده موقع ”هسبرس“ المحلي.

وتسببت الحادثة بسقوط قتيلة وإصابة 11 آخرين بعضهم في حالة حرجة ومن بينهم عميد ومقدم في الشرطة، فيما تمت السيطرة على المشتبه به.

وفي معلومات أولية، فإن مطلق النار متقاعد وكان يعمل سابقًا في هولندا، وأطلق النار من بندقية صيد مرخص له بامتلاكها، على مواطنين بشكل عشوائي.

ويقول الموقع إن من المحتمل أن يكون الجاني مصابًا باضطرابات نفسية، حيث صعد إلى سطح منزله بشارع ”إفني“ وأخذ يطلق النار على المارة.

وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق النار حيث سمع دوي الرصاص، دون أن تظهر التفاصيل واضحة، فيما بدا وكأن هناك سيارات شرطة في المكان.

وفتحت السلطات تحقيقًا لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.