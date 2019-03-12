والد باحثة مصرية كانت على متن الطائرة الإثيوبية المنكوبة يكشف تفاصيل اللقاء الأخير (فيديو)

كشف عاطف عبد السلام، والد الباحثة المصرية ”دعاء“، إحدى ضحايا الطائرة الإثيوبية، تفاصيل آخر لقاء بينه وبين ابنته، مشيرًا إلى أنه قبل سفرها للرحلة التي وصفها بالمشؤومة بيوم، تقدم عريس لخطبتها، وأخبرها بأن تصلي استخارة وتقرر.

وقال عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ”مصر الأصل“، إن ابنته حاصلة على الماجستير من حوالي 3 أشهر، وكان لديها طموح أن تستكمل دراستها، وتحصل على درجة الدكتوراه في مجال الثروة الحيوانية، لكن القدر لم يمهلها لتحقيق حلمها.

وأوضح والد ضحية الطائرة الإثيوبية، أن موضوع رسالة ابنته أشاد به المتخصصون، لأنه لم يناقشه أحد منذ عام 2002 قائلًا: ”موضوع جديد، وكان سيخدم المناطق الصحراوية، وخاصة محافظة الوادي الجديد“.

وأشار إلى أن أمل ”دعاء“ كان أن تستكمل الدكتوراه، لتفيد البلد ببحثها، بعد حصولها على رسالة ماجستير بتقدير امتياز، مع مرتبة الشرف.

وذكر الوالد المفجوع أنه عند سفر ابنته إلى إثيوبيا، أخذت معها بوصلة لتعرف اتجاه القبلة وتصلي.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز 737 ماكس 8، قد سقطت الأحد، بعد دقائق من إقلاعها من مطار أديس أبابا، حيث كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وقتل كل من كان على متن الطائرة، وعددهم 157 شخصًا، هم 149 راكبًا و8 من طاقم الطائرة، وكان من بين الضحايا إضافة إلى المصريين، عدد من العرب، بينهم مغربيين وسعودي وسوداني وصومالي ويمني.