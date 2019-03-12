هندية تنجو باعجوبة من حادث قطار مروع (فيديو)

أظهر فيديو صادم سجلته كاميرات المراقبة لحظة دهس مترو الأنفاق لسيدة خمسينية في محطة هندية.

أصاب القطار السيدة الهندية التي يُعتقد أنها في الخمسينيات من عمرها، في محطة ”دادار“ في مومباي الأحد.

بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كانت السيدة تحاول عبور السكة الحديد للوصول إلى الرصيف الآخر، عندما فاجأها القطار وصدمها.

وفي الفيديو يمكن رؤية السيدة مجهولة الهوية وهي تحاول التسلق والصعود للرصيف السادس في تمام الساعة 11 مساءً في محاولة لتفادي القطار القادم.

إلا أن محاولتها باءت بالفشل وصدمها القطار ودفعها لعدة أمتار أمام المشاهدين المرعوبين، لينتهي بها الأمر عالقة في الفجوة الصغيرة بين القطار والرصيف.

استخدم السائق المكابح بمجرد أن رصد السيدة، وتوقف القطار أخيرًا، ومن ثم سارع الركاب لمساعدة السيدة على التحرر من الفجوة، وبالفعل تمكن ”أر كيه دوبي“ رئيس امن المحطة من تحريرها بمساعدة 8 رجال اخرين.

يجدر بالذكر أنه بعد رفعها للرصيف، رفضت السيدة الرعاية الطبية، وغادرت المحطة.

وأكد مسؤولو السكة الحديد أن السيدة كانت تحاول العبور إلى الرصيف الآخر عندما صدمها القطار، وقال ”ساتيش مينون“ مفتش السكة الحديد: ”نجت السيدة بفضل سرعة بديهة سائق القطار الذي استخدم الفرامل على الفور“.