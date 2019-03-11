مصرع مصريين بحادث مروري مروع في الكويت

لقي وافدان يحملان الجنسية المصرية، اليوم الإثنين، مصرعهما في الكويت وأصيب 8 آخرون، جراء حادث مروري مروع، نتج عن انقلاب سيارتهم على أحد الطرق الحيوية.

ونقلت الجهات المعنية الجثتين إلى الطب الشرعي بعد استدعاء رجال الأدلة الجنائية، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات عن طريق الإسعاف الجوي، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وتتصدر حوادث المرور الصحف المحلية ووسائل التواصل بين الحين والآخر، الأمر الذي بات يشكل شبحًا يطارد المواطنين والوافدين على حدٍ سواء، نظرًا لما تحصده هذه الحوادث المرعبة من أرواح بشرية.

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.

وأجرت وزارة الداخلية الكويتية، خلال الأعوام الماضية، بضعة تعديلات على قوانين المرور، في محاولة لحل الأزمة المرورية في البلد الخليجي.