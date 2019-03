حادث مأساوي يودي بحياة 5 طلاب بينهم 3 أشقاء بالسعودية (صور)

View this post on Instagram

حادث مروع في قرية "مغيراء" التابعة لمحافظة العلا السعودية، حيث اصطدمت سيارة "ديهاتسون" وحافلة مدرسية، ما أسفر عن وفاة 5 طلاب (بينهم 3 أشقاء)، وإصابة اثنين آخرين أحدهما في حالة حرجة.