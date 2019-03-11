حادث مأساوي يودي بحياة 5 طلاب بينهم 3 أشقاء بالسعودية (صور)

وقع حادث مروع في قرية ”مغيراء“ التابعة لمحافظة العلا السعودية، حيث اصطدمت سيارة ”ديهاتسون“ وحافلة مدرسية، ما أسفر عن وفاة 5 طلاب (بينهم 3 أشقاء)، وإصابة اثنين آخرين أحدهما في حالة حرجة.

وبحسب صحيفة ”عاجل“ فإن الطلاب كانوا في طريقهم للمدرسة، وكان يقود السيارة طالب يدعى عبدالرحمن سعود الجهني (يبلغ 17 عامًا)، حيث لقي حتفه مع اثنين من أشقائه (وهما في المرحلة الابتدائية)، فيما لم يصب أي من الطلبة المتواجدين في الحافلة المدرسية.

وكشفت الصحيفة عن أسماء الطلاب وأعمارهم، وهم زياد سعود الجهني (7 سنوات)، أحمد أحمد الجهني (7 سنوات)، عبدالرحمن سعود الجهني17 سنة (سائق السيارة)، عمار سعود الجهني (10 سنوات)، حمود محمد الجهني (13 سنة).

أما المصابان واللذان يحملان أيضًا ذات اسم الأب للأشقاء المتوفين، هما عبدالعزيز سعود الجهني (إصابة بسيطة)، ونايف سعود الجهني (إصابة حرجة).

بدورها، أكدت إدارة التعليم بالعلا أنها تعمل مع الجهات الأمنية لمعرفة أسباب الحادثة.