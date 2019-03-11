قائد طائرة سعودية يعود للمطار لسبب غير متوقع (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو قالوا إنه لاثنين من موظفي أحد المطارات بالبلاد خلال حديث عن واقعة غريبة اضطرت قائد طائرة تابعة للخطوط السعودية للعودة بعد إقلاعها لسبب غريب.

ويتضح خلال الفيديو أن أحد الموظفين بمطار جدة يتحدث عبر جهاز لاسلكي مع قائد طائرة أقلعت من المطار بالفعل ويشكو القبطان من نسيان راكبة لطفلها في منطقة المسافرين، مطالبًا بتحديد موقفه من العودة للمطار أو اتخاذ إجراء آخر حسب ما يتم اتخاذه من توجيهات.

واستفسر موظف المطار مرتين عن المعلومات التي أدلى بها قائد الطائرة المتجهة إلى كوالالمبور بماليزيا للتأكد من حقيقتها قبل أن يقول له موظف المطار إن هذه اول مرة يسمع بها بهذه الواقعة.

وقال قائد الطائرة إن السيدة التي نسيت طفلها تسببت بحالة من الارتباك على الطائرة لرغبتها في استعادة طفلها، مبدياً رغبته في العودة للمطار لحل الإشكالية في انتظار تعليمات المطار.

وقالت صحيفة ”المواطن“ السعودية إن ”طائرة تابعة للخطوط السعودية عادت إلى المطار، بعد أن نسيت راكبة على الخطوط ولدها الرضيع بالمطار“، دون توضيح ما إذا كانت الطائرة عادت بالفعل أم أكملت طريقها.

ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التحقق من صحة ما ورد في المقاطع أو ما دار حولها.