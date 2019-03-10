آلية عسكرية تتسبب بانهيار جسر جزئيًا في الكويت (فيديو)

أدى اصطدام آلية عسكرية في الكويت، يوم الأحد، بأحد الجسور قيد الإنشاء الخاصة بعبور الجمال، إلى انهيار جزء من تدعيم الجسر وإلحاق أضرار مادية به.

وأوضح الجيش الكويتي في بيان أن ”إحدى آلياته اصطدمت ظهر اليوم بالجسر على طريق الملك فهد بالقرب من منطقة بنيدر باتجاه مدينة الكويت، واقتصرت الأضرار على المادية دون وقوع إصابات بشرية“.

ووجهت رئاسة الأركان الجهات المعنية لديها بالتحقيق لمعرفة أسباب الحادث بالتنسيق مع جهات الاختصاص بوزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري.

وكان ناشطون وثقوا حادث الاصطدام بعد أن انهار جزء من الجسر وتم قطع الطريق نتيجة تراكم حطام الجسر قيد الإنشاء.