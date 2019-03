شاهد أول صورة من موقع سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة

نشرت حسابات إثيوبية وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قالوا إنها الأولى من موقع سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة، التي سقطت وعلى متنها 157 راكبًا.

وكانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، قد نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع ”تويتر“، مع بعض التفاصيل المتعلقة بالحادث مرفقة بالصورة.

Accident Bulletin no. 2

Issued on march 10, 2019 at 01:46 PM pic.twitter.com/KFKX6h2mxJ

