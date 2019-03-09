مقتل 12 شخصًا بحادث تحطم طائرة في كولومبيا ‎

المصدر: أ ف ب

لقي 12 شخصًا على الأقل حتفهم اليوم السبت، إثر تحطم طائرة من نوع ”دي سي3“ كانت تقوم برحلة داخلية وسط كولومبيا، حسب ما أعلن جهاز الدفاع المدني.

وكتب الجهاز في تغريدة ”نأسف لحادث الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين سان خوسيه ديل غوافياري وفيلافيسنشيو. لقد توفي 12 شخصًا“.

وكانت الطائرة وجهت نداء استغاثة عند الساعة 10.40 بالتوقيت المحلي (15,40 ت غ)، بحسب بيان لهيئة الطيران المدني، وعثر على هيكل الطائرة قرب مدينة فيلافيسنشيو.

وأضاف بيان الطيران المدني الكولومبي: ”للأسف فان كل العناصر التي قدمتها أجهزة الإنقاذ التي وصلت إلى مكان الحادث تؤكد أن لا ناجين، والعمل يجري حاليا لتحديد عدد الركاب وهوياتهم“.

ولم تعرف أسباب الحادث حتى الآن، في حين وصل فريق محققين إلى المكان.