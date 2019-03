View this post on Instagram

مقطع فيديو لانفجار كبير في حفل زواج في السعودية بعدما أطفأ أحد المصورين سیجارته في كیس البارود المتواجد بجانب المكان، ظنًّا منه أنه كیس قمامة. . . #إرم_نيوز #فيديو #انفجار #حفل_زواج #زفاف #السعودية #مكة #لايك #تفاعل #حوادث #منوعات #ksa#saudiarabia