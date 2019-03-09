حوت عملاق كاد أن يبتلع غواصًا أثناء تصوير فيلم وثائقي (فيديو)

كاد غواص محترف من جنوب أفريقيا، أن يصبح وليمة لحوت عملاق، الذي قام بابتلاع الغواص أثناء تصوير فيلم وثائقي عن سمك القرش.

وكان رينر شيمف (51 عامًا) مع فريق من الغواصين على بعد نحو 25 ميلًا بحريًا من ميناء إليزابيث قرب العاصمة كيب تاون، عندما هاجمه الحوت، وفقًا لصحيفة ”مترو“ البريطانية.

وأصيب أعضاء الفريق بصدمة، إلا أن أحدهم استطاع تصوير شيمف وهو داخل فم الحوت الذي قذفه خارج فمه بسرعة ثم اندفع نحو الأسماك الصغيرة لالتهامها.

وقال شيمف: ”أحسست بالضغط على ساقي وكان علي أن استعمل غريزتي؛ لأنه لا مجال للخوف في مثل هذه المواقف“.

وأضاف: ”أخذت نفسًا عميقًا لعلمي بأن الحوت سيغوص لأعماق الماء، إلا أني كنت محظوظًا لأنه قذفني فورًا واندفع نحو الأسماك المحيطة به“.