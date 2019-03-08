إصابة 4 مصريات وطفلين في حريق عمارة بالسعودية

تمكنت فرق الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، من إخماد حريق اندلع في عمارة مكونة من 4 طوابق، ونتج عنه 6 إصابات بين إعياء واختناق، تم علاج 5 حالات منها في الموقع، ونقلت حالة واحدة للمستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الجهات المعنية فتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحريق.

وفي التفاصيل، فإن بلاغًا ورد في منطقة مكة المكرمة من حي العزيزية في ”مخطط ستر“ يفيد باندلاع حريق في منزل.

وعند وصول فرق الدفاع المدني اتضح أن الحريق اندلع في مطبخ في شقة بالدور الثالث من عمارة مكونة من 4 أدوار، وتم إخلاء العمارة من الفرق وإخماد الحريق.

وأسفر الحريق عن 6 إصابات من الجنسية المصرية نتيجة الإعياء والاختناق، وهم 4 نساء وطفلين، وتمت معالجتهم في الموقع فيما نقلت امرأة للمستشفى.