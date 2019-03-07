حريق ضخم يلتهم سوق الملابس في بغداد (صور)

ذكرت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الخميس، أن حريقًا كبيرًا اندلع داخل سوق للملابس في العاصمة بغداد.

ووفق موقع ”السومرية نيوز“، فإن ”حريقًا كبيرًا اندلع داخل سوق للملابس بالقرب من جامع السامرائي ضمن منطقة بغداد الجديدة“.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق، الذي تسبب بأضرار مادية كبيرة دون وقوع أي خسائر بشرية.

يذكر أن بغداد وعددًا من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني أسباب الحرائق لـ“تماس كهربائي“.

وأظهرت عدة صور تم توثيقها للسوق بعد الحريق، الضرر البالغ الذي تسبب به، حيث إن الحريق كان قد جاء على محلات بأكملها ولم يخلّف شيئًا.