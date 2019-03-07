بالفيديو.. عاملة في محطة وقود تتعرض لحادثة مروعة بسبب لص

تعرضت سيدة تعمل في محطة لتعبئة الوقود ببريطانيا، لحادثة كان من الممكن أن تودي بحياتها، وذلك بسبب ”لص وقود“.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية محاولة العاملة منع لص حاول الهرب دون دفع ثمن الوقود الذي ملأ فيه خزان سيارته.

وتُظهر كاميرات المراقبة رجلًا يرتدي قميصًا أزرق ويملأ سيارته بالوقود، قبل انتقال المقطع إلى زاوية أخرى بعد لحظات لتظهر العاملة وهي تتحدث مع السائق الذي ركب سيارته.

وسرعان ما تطور الموقف، حيث توجهت العاملة إلى مقدمة السيارة على ما يبدو لتمنع الرجل من الرحيل دون سداد تكلفة الوقود، قبل أن تسرع إلى جانب السيارة لتحاول فتح الباب.

وعندما أدرك اللص ما يحدث، اندفع بسيارته للهروب من العاملة التي استمرت في محاولتها اليائسة لإيقافه، بالتشبث بالسيارة، ولكن بالطبع رفض اللص التوقف وسحبها بالسيارة عدة أمتار.

نشرت شرطة ”اوربنجتون“ فيديو الحادث الذي وقع في محطة الوقود البريطانية، وطلبت من العامة محاولة التعرف على الجاني.

وقال المتحدث باسم القسم: ”هل تعرف هذا الرجل؟ إنه مطلوب للتورط بحادث وقع في محطة وقود في مدينة أوربنجتون، حيث حاول الهرب دون سداد ثمن الوقود، وعندما خرجت إحدى الموظفات للتحدث معه انطلق بالسيارة، وجرها على طول الطريق معه. إذا كان لديك أي معلومة اتصل بنا“.