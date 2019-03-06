السعودية.. دورية أمنية في الرياض تفاجئ ”مفحطًا“ بهذه الطريقة (فيديو)

فاجأت دورية أمنية في أحد شوارع مدينة الرياض الرئيسية، مفحط كان يستعرض بسيارته قبل أن يجد نفسه وجهاً لوجه مع رجال الأمن.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، المفاجئة غير المتوقعة لقائد السيارة الذي كان يقود بسرعة كبيرة لينعطف بشكل مفاجئ ويجد سيارة الدورية تقف أمامه.

ويقول مدونون سعوديون، إن الحادثة وقعت في أحد شوارع أحياء شرق مدينة الرياض، وأن أصدقاء المفحط هم من صوروا صديقهم قبل أن يفاجأ الجميع بالدورية.

والتفحيط، هو قيادة السيارة بطريقة استعراضية وجنونية تعتمد على السرعة الفائقة، ويلجأ هواة التفحيط في السعودية، لممارسة رياضتهم الخطرة في الطرقات العامة، حيث يتجمع جمهور كبير لمتابعة المتسابقين، وكثيرًا ما ينتهي الأمر بحوادث أليمة.

ورغم العقوبات القانونية التي تصل حد السجن والغرامة، والجهود الأمنية المبذولة ووضع المطبات الاصطناعية والحواجز الأسمنتية داخل المساحات السكنية، وتوعية وتثقيف المجتمع بسلبياتها للمساهمة في الحد من انتشارها، إلا أن هذه الظاهرة ظلت منتشرة بشكل مقلق على الصعيدين الأمني والاجتماعي.

وتعتزم هيئة الترفيه الحكومية، إنشاء حلبات للتفحيط في مناقط المملكة الـ13، ليتمكن عشاق الهواية الخطرة الكثر في المملكة من ممارسة قيادتهم الجنونية للسيارات بشكل آمن لهم وللجمهور.