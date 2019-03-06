مصر.. خروج قطار بضائع عن القضبان يعطل السكك الحديد بالشرقية (صور)‎

خرج قطار بضائع عن القضبان بالقُرب من محطة قطارات مدينة ”أبو كبير“، بمحافظة الشرقية في مصر؛ بسبب حدوث كسر بالفلنكات الموجودة بالسكة الحديد، ما تسبب في تعطل حركة القطارات.

وقال مصدر بهيئة السكة الحديد في مصر، اليوم الأربعاء، لـ“إرم نيوز“: ”خرجت عربتان من قطار بضائع عن القضبان، بالقُرب من محطة قطارات مدينة أبو كبير، واستغرق إصلاح العطل ساعة وربع الساعة، حتى تمكنت هيئة السكة الحديد من إصلاحه وعودة حركة القطارات مرة أخرى، بعد أن تسبب العطل في توقف 3 قطارات“.

وكانت حركة القطارات قد توقفت في مصر أيضًا منذ يومين، وتحديدًا حركة خط أبوقير و“إسكندرية -القاهرة“، عقب سقوط عجلة بوجي قطار ”أبي قير“ المتجه إلى محطة مصر، وخروجه عن القضبان بمحطة سيدي جابر، بالإضافة إلى بوجي عربة الـ“باور“ من قطار ركاب ”إسكندريةـ القاهرة“.

وشهدت مصر حادثًا مأساويًا حينما استيقظ مواطنوها، الأربعاء الماضي، على ألسنة لهب مصدرها محطة قطار رمسيس بالقاهرة، التهمت عشرات القتلى والمصابين، وعلى إثره قرر النائب العام المصري حبس 6 متهمين، بينهم سائق الجرار.