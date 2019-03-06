اختناق 15 تلميذًا في مصر بتسرب غاز الكلور

أصيب 15 تلميذًا في مجمع مدارس ”السيوف“ شمال مصر بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بحالة اختناق، عقب تسرب غاز الكلور من محطة مياه شرب مجاورة لهم، ليتم نقلهم إلى أحد المستشفيات.

وانتقلت جهات الأمن وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث لنقل المصابين للمستشفى والوقوف على ملابسات الواقعة، فيما جرى إخلاء مجمع المدارس بالكامل.

وبفحص الواقعة تبين حدوث تسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب المجاورة للمدرسة ما أسفر عن إصابة 15 تلميذًا اختناقًا واثنين من المعلمين، وجرى نقل 14 حالة منهم لمستشفيات المحافظة وأخلت 11 مدرسة من الطلاب بمجمع مدارس السيوف وسط حالة من الذعر بين أهالي الطلاب داخل المجمع بشرق الإسكندرية.

وتوجه على الفور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية لمحطة مياه السيوف ومحيط مجمع المدارس، وتم الدفع بفريق من إدارة صحة البيئة والرصد البيئي، وتم نقل الحالات المصابة بالاختناق.

وأصدرت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بيانًا يفيد حدوث شرخ مفاجئ في أحد الخطوط الناقلة لغاز الكلور لأجهزة الحقن المغذية لمراحل إنتاج المياه لمحطة السيوف، وجرى السيطرة على الكسر خلال دقيقة واحدة.

وأوضح البيان أنه جرى تشغيل وحدة معالجة التسرب أوتوماتيكًا ووجود انبعاث بسيط لرائحة الكلور، وحيث إن مجمع المدارس بالقرب من أسوار المحطة تسبب في وصول رائحة بسيطة أدت إلى تخوف مسؤولي المدارس.