بالفيديو.. سائق يدفن زميلته حية بالحفار دون قصد

كشف فيديو صادم تداولته مواقع التواصل الاجتماعي الصينية حادثًا مروعًا تضمن دفن عاملة حية في مصنع بوسط الصين.

كانت العاملة تقف أمام حفار في موقع العمل، عندما أصابها السائق الغافل وحملها في دلو الحفار قبل ملئه بالرمال.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تابع السائق سكب الرمال في كومة المعالجة دون ملاحظة زميلته العالقة تحته.

ومن جانبها أكدت الحكومة الصينية أن السيدة توفيت اختناقًا جراء الحادث الذي وقع في مصنع في منطقة ”ييدو“ بمقاطعة هوبي الصينية.

وفي الفيديو يمكن رؤية العمال الآخرين وهم يهرعون لمساعدة الضحية، ولكن للأسف لم يتمكنوا من الوصول إليها في الوقت المناسب.

وكشف التحقيق أن سائق الحفار كان مشتتًا بالنظر لهاتفه ولم ير السيدة وهي تقف أمام دلو الحفار.

وفي السنوات الأخيرة، عملت الصين على تكثيف جهودها الهادفة للحد من عدد وفيات العمل، والتي ترتبط بتراخي القواعد والفساد وضعف الرقابة، ما أدى إلى انخفاض معدل حوادث العمل في البلاد بنسبة 12.1 %، لتصل إلى 38 ألف في عام 2017 مقارنة بالعام السابق.